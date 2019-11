Formula 1, Max Verstappen risponde agli elogi di Alonso: parole al miele all’indirizzo dello spagnolo

Il pilota olandese ha risposto ai complimenti di Alonso, considerandolo uno dei migliori piloti che esistano

I primi complimenti erano arrivati da Fernando Alonso, che aveva elogiato il modo di guidare di Max Verstappen, aggressivo e spettacolare come pochi.

Parole che il pilota della Red Bull ha gradito eccome, rispondendo per le rime allo spagnolo, intervenendo i microfoni della versione spagnola di Auto Bild: “per me Fernando è uno dei migliori piloti che esistano. Il fatto che io non abbia mai corso davvero contro di lui è un peccato: non aveva un auto competitiva in quel momento. Ma penso che se Alonso fosse qui con un grande team, sarebbe sicuramente tra i migliori tre della classifica e lotterebbe per il campionato.

