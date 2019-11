Formula 1, la Toro Rosso nel segno della continuità: confermati Gasly e Kvyat per la prossima stagione

Il team di Faenza, che l’anno prossimo prenderà il nome di Alpha Tauri, ha confermato per il 2020 sia Gasly che Kvyat

Ufficializzata la conferma di Alexander Albon in Red Bull, la Toro Rosso si muove di conseguenza, rivelando i nomi dei due piloti che l’anno prossimo guideranno le monoposto del team di Faenza, che prenderà il nome di Alpha Tauri.

Saranno ancora Pierre Gasly e Daniil Kvyat a formare la line-up del 2020, proseguendo dunque il lavoro iniziato in questa seconda parte di stagione, dopo l’avvicendamento tra il francese e l’anglo-thailandese passato in Red Bull. Queste le parole di Franz Tost: “sono felice di continuare con Pierre e Daniil nella prossima stagione. Entrambi i piloti hanno mostrato delle buone performance, tirando fuori il potenziale della vettura e dandoci dei feedback importanti per migliorarla. Si tratta di una coppia giovane, ma di esperienza, che speriamo di poter abbianare ad una vettura competitiva per garantirci un 2020 di successo“. Soddisfatto anche Gasly: “sono davvero felice di continuare con la squadra anche nel 2020 e sono certo che ci attende una sfida eccitante. La Toro Rosso mi ha sempre permesso di esprimermi al meglio, quindi sono super motivato e voglio ripagare i ragazzi con i migliori risultati possibili il prossimo anno“.

Sorride infine Kvyat: “è grandioso essere confermato dal team per il 2020. Sono felice perché mi trovo veramente a mio agio in questa squadra. Conosco tutti bene, quindi è molto facile capirsi. Abbiamo già raccolto dei risultati importanti insieme, come il podio in Germania, quindi spero di poter proseguire così anche il prossimo anno. Sono grato per avere l’opportunità di proseguire la mia carriera in Formula 1 e darò il massimo per ottenere le migliori performance possibili“.

