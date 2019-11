Formula 1, la rivelazione di Mick Schumacher: “la F2002 di mio padre verrà battuta all’asta”

Il pilota tedesco ha rivelato che la macchina con cui il padre ha vinto il Mondiale nel 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi

Un’occasione da non perdere per i facoltosi collezionisti che, in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, potranno mettere le mani sulla F2002 con cui Michael Schumacher vinse il titolo mondiale. A rivelarlo è il figlio Mick, che ha postato sui social l’annuncio a corredo di una foto che lo ritrae insieme alla preziosa vettura: “la Ferrari F2002 che guidava mio padre sarà battuta all’asta da Sothebys durante l’iniziativa del 30 novembre al Gran Premio di Abu Dhabi 2019“. Sono stato fortunato a guidare quella macchina a Fiorano. Era la prima volta che guidavo un’auto da F1 su questa pista, è stato un sogno diventato realtà per me“.

