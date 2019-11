Cowboy Bottas, pole position a sorpresa ad Austin: Vettel beffato per 12 millesimi, Hamilton solo quinto

Il pilota finlandese conquista la pole position per 12 millesimi su Vettel, seconda fila per Verstappen e Leclerc mentre Hamilton è solo quinto

Si ferma a sei il numero di pole position consecutive per la Ferrari, sarà Valtteri Bottas a partire davanti a tutti ad Austin, grazie ad una prestazione perfetta che gli vale anche il nuovo record della pista.

Il pilota finlandese ferma il crono sull’1:32.029, precedendo di soli 12 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel. Una delusione enorme per il tedesco, che non riesce a migliorarsi nell’ultimo tentativo, conquistando comunque la prima fila. Max Verstappen deve accontentarsi del terzo posto, davanti all’altra Ferrari di Leclerc, costretto ad affrontare la qualifica con un motore già usato in stagione per via della rottura occorsagli nelle FP3. Solo quinto posto per Lewis Hamilton, seguito dalla Red Bull di Alexander Albon. Quarta fila per le due McLaren di Sainz e Norris, mentre Ricciardo e Gasly completano la top ten.

