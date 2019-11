Formula 1 – Terminate le FP1 ad Abu Dhabi: Bottas sfreccia a Yas Marina, la Ferrari sbatte con Vettel [FOTO]

Il pilota finlandese chiude davanti a tutti la prima sessione di libere ad Abu Dhabi, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Hamilton: staccate le Ferrari

L’ultimo week-end della stagione di Formula 1 comincia alla grande per la Mercedes, che domina la prima sessione di prove libere con Valtteri Bottas. Il pilota finlandese fa segnare il miglior tempo in 1:36.957, un riferimento cronometrico impossibile da avvicinare per i suoi avversari, rimasti a distanza siderale.

Il più vicino è Max Verstappen, che chiude al secondo posto con un ritardo di oltre mezzo secondo dalla vetta. Dietro di lui l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, seguito da Alexander Albon e Sebastian Vettel, protagonista di un testa-coda nel finale di sessione che ha chiuso anzitempo le FP1. Non proprio una mattinata brillantissima per la Ferrari, che paga due secondi da Bottas sia con il tedesco che con Leclerc, solo settimo dietro la Haas di Grosjean. Ottavo Kevin Magnussen, mentre Giovinazzi e Hulkenberg chiudono la top ten.

