Formula 1, Wolff e quella sorprendente ammissione: “Hamilton alla Ferrari? Vi dico cosa potrebbe succedere”

Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che Hamilton si trasferisca alla Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo

Lewis Hamilton alla Ferrari al momento è solo una suggestione, ma in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. A svelarlo è Toto Wolff nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, che andrà in onda integralmente il prossimo giovedì.

Il team principal della Mercedes si è soffermato sulla possibilità che il sei volte campione del mondo decida di passare alla scuderia di Maranello, ammettendo come si tratti di un sogno nel cassetto: “è naturale che un pilota sogni sempre la Ferrari, la marca più importante in Formula 1. Il tifo, il rosso. E’ come un sole in Formula. Hamilton non ha bisogno di questo sole, lui ha bisogno di vincere. Di essere con una squadra e gente che ama lavorare. Per tutto questo l’emozione e il cuore oggi sono sicuramente con la Mercedes. Ma c’è questo sogno che può essere possibile con la Ferrari, ma noi speriamo di avere i due piloti più competitivi in Formula 1. E lui oggi è la nostra priorità. Ma se parte, se vuole partire dobbiamo guardare al mercato. E ci sono altri che mi piacciono“.

