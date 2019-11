Formula 1, Vettel parla per la prima volta del suo ritiro: “sono nel circus da 12 anni, è normale che…”

Il pilota tedesco ha parlato del proprio futuro, soffermandosi sull’eventuale ritiro che ancora non appare così vicino

Un’altra stagione volge al termine, un anno complicato che non è andato nel verso che Sebastian Vettel si sarebbe aspettato. Il tedesco è riuscito a interrompere il digiuno di vittorie con il successo di Singapore, un piccolo zuccherino all’interno di un 2019 amarissimo.

Il suo futuro però sarà ancora in Formula 1, il quattro volte campione del mondo non ha intenzione di ritirarsi, come ammesso ai microfoni dell’agenzia DPA: “penso che in Formula 1 l’età non sia cruciale come in altri sport. Ma è vero che quando sei abbastanza bravo da competere ad alti livelli, rimani anche altrettanto giovane. Sono in Formula 1 da 12 anni ormai e dunque ho una percezione diversa del mio sport rispetto al passato. Giudico le cose con maggiore distanza, e non più velocemente come all’inizio: questo è il lusso di avere qualche anno in più. Non intendo ritirarmi nel prossimo futuro. Mi piace ancora correre. Ovviamente 12 anni dopo il debutto è normale guardare avanti e pensare a cosa accadrà dopo. Ma non penso che sia una buona idea fermarsi di colpo senza avere un’idea su cosa fare. Ognuno deve sentirsi a proprio agio con la decisione di smettere. Non è una cosa che devono importi da fuori. Per me è molto semplice, una volta che mi fermerò, sarà una decisione definitiva e non tornerò indietro. Bisogna essere felici e in pace per poter dire basta”.

