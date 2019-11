Formula 1, Ralf Schumacher avverte Vettel: “stia bene attento, perché potrebbe ricevere una sorpresa dalla Ferrari”

Il fratello del Kaiser ha commentato quanto accaduto a Interlagos tra Vettel e Leclerc, avvertendo il tedesco in vista del suo futuro

Il futuro di Sebastian Vettel in Ferrari non è più così saldo come un tempo, ne è convinto Ralf Schumacher che non ha nascosto di attendersi delle sorprese a Maranello.

Quanto accaduto a Interlagos ha fatto senza dubbio infuriare i vertici del Cavallino, motivo per il quale ci saranno dei cambiamenti per il futuro, novità che secondo l’ex pilota tedesco potrebbero riguardare il connazionale: “il duello è stato molto emozionante, Seb ha cambiato traiettoria per due motivi. Probabilmente si aspettava che Charles fosse più lontano. Ovviamente poi voleva chiudere la linea per la curva successiva. Se dobbiamo parlare di colpe, allora è più di Seb. Il problema più importante però a questo punto è il rapporto tra i due compagni di squadra. Sarà un compito enorme per la squadra. Credo che ci sarà una lunga discussione interna, perché anche Binotto subirà delle pressioni. Dopotutto la Ferrari ha altre preoccupazioni oltre al fatto di vedere i compagni di squadra che discutono. La responsabilità è di entrambi. I due sono abbastanza grandi. Se non migliorano le cose la Ferrari potrebbe anche pensare di cambiare qualcosa. Sarà molto difficile per entrambi i piloti, soprattutto per Sebastian. Anche perché il futuro è di Charles. La Ferrari deve chiarire le cose. Cose del genere non devono più accadere“.

