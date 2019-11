Formula 2, Mick Schumacher ammette: “la prossima stagione sarà più semplice perché conosco la macchina”

Il giovane tedesco si prepara alla prossima stagione, la seconda in Formula 2 al volante del Team Prema

La prossima stagione Mick Schumacher proseguirà la sua carriera in Formula 2, rimanendo al Team Prema insieme ad un nuovo compagno di squadra. Oltre al tedesco ci sarà Robert Shwartzman, promosso dalla Formula 3 dopo il titolo ottenuto con la stessa scuderia italiana.

Un binomio targato Ferrari, considerando che entrambi i piloti appartengono all’Academy del Cavallino, attentissima a crescere in casa i talenti del futuro. Dopo il dodicesimo posto del 2019, Schumi Jr vuole alzare l’asticella il prossimo anno, così da ottenere un sedile in Formula 1 nel 2021: “penso che le cose saranno più facili per me il prossimo anno perché conosco la macchina, le piste e cosa succede durante un fine settimana. Certo sarebbe stato bello andare in Formula 1, ma può essere positivo guidare nella categoria junior per un altro anno per acquisire esperienza”.

