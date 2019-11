Formula 1, Marko e Verstappen esaltano Pierre Gasly: “ha mostrato la sua classe, Ã¨ un pilota forte e si vede”

Il super consulente della Red Bull e il pilota olandese hanno esaltato la prestazione del francese, giunto secondo in Brasile

La prestazione di Pierre Gasly in Brasile ha sorpreso tutti, il francese si è arrampicato fino al secondo posto al volante della Toro Rosso, sfruttando l’incidente delle due Ferrari e il contatto tra Hamilton e Albon.

Un risultato davvero sorprendente, che ha spiazzato anche Helmut Marko: “Pierre ha mostrato la sua classe, qui. Sappiamo che ha talento e oggi vediamo la prova di ciò. Nessuno se lo aspettava, è un risultato fantastico. Tutti sono felici per lui e sicuramente avremo di che festeggiare”. Lo stesso Verstappen ha esaltato la gara di Gasly in Brasile: “ho sempre saputo della sua velocità. Penso che all’inizio di questa stagione per Pierre non tutto abbia funzionato a dovere, ma come avete potuto vedere è un pilota forte. Tornando in Toro Rosso ha rimesso insieme i pezzi e ancor prima di questa gara aveva fatto dei grandi risultati. Questo gli ha dato una motivazione ancora più forte“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE