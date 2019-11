Formula 1, Hamilton punge Leclerc e Vettel: “l’incidente in Brasile? Si assumano le proprie responsabilità”

Il pilota britannico ha commentato lo scontro fratricida avvenuto in Brasile tra i due piloti della Ferrari

In passato è capitato anche a Lewis Hamilton entrare in rotta di collisione con il proprio compagno di squadra, rendendosi protagonista di un incidente spettacolare con Nico Rosberg in occasione del Gran Premio di Spagna del 2016.

Una situazione simile a quella vissuta ad Interlagos da Leclerc e Vettel, entrambi ritiratisi dopo il contatto fratricida avvenuto nel rettilineo dopo curva 3. Vista la somiglianza dei due incidenti, Lewis Hamilton si è soffermato sulla questione, esprimendo il proprio punto di vista: “non è mai bello quando accadono queste cose tra i compagni di squadra, l’ho sperimentato in prima persona con Nico Rosberg e non è un bene per il team. Sono sicuro che non era previsto un incidente così ma devi assumerti delle responsabilità perché è una cosa che non riguarda soltanto te e ci sono tante persone dietro che si fidano di te e lavorano tanto”.

