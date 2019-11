Formula 1, la sorprendente ammissione di Ross Brawn: il futuro di Hamilton lontano dalla Mercedes

Il dirigente di Liberty Media ha parlato del futuro di Hamilton che, nel 2021, potrebbe cambiare team lasciando la Mercedes

Sei titoli mondiali già in tasca e nessuna voglia di fermarsi, magari provando a raggiungere la vetta solitaria in mano adesso a Michael Schumacher. Lewis Hamilton sogna in grande, mettendo gli occhi su quel settimo iride che lo renderebbe definitivamente leggenda.

La prima occasione certamente proverà a coglierla con la Mercedes nel 2020, per poi tentare il sorpasso magari con un’altra scuderia a partire dal 2021. Ross Brawn è convinto che il driver di Stevenage possa cambiare team tra due anni, rivelando le proprie sensazioni al Daily Mail: “Lewis potrebbe decidere di sposare nuovi progetti: potrebbe andare in un’altra scuderia e aiutarla ad avere successo”. Parole che seguono quelle dello stesso Hamilton, che ha preferito pensare più al presente che al futuro: “è ovvio che sono ancora a caccia di altri successi. Ora sono più vicino che mai alla vetta e questo mi eccita molto. Penso che nella vita si può sognare e aspirare al futuro, ma è importante anche godersi il momento“.

