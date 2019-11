Formula 1, Bottas e i segreti della sua pole position: “abbiamo cambiato l’assetto e ha funzionato”

Il finlandese ha commentato in conferenza stampa la pole position ottenuta ad Austin, la quinta stagionale

Valtteri Bottas spiazza tutti ad Austin e si prende la pole position, la quinta della stagione per il finlandese. Sono dodici i millesimi che separano il pilota della Mercedes da Sebastian Vettel, costretto ad accontentarsi del secondo posto in griglia.

Intervenuto in conferenza stampa, il driver finnico ha sottolineato: “è stata una bella sensazione mettere insieme quel giro all’inizio del Q3, dopo ieri abbiamo dovuto cambiare l’approccio e ha funzionato. Abbiamo modificato l’assetto della monoposto e, stamattina, ci siamo trovati molto meglio. Ho avuto buone sensazioni, sapevo che alla fine se avessi trovato le traiettorie giuste avrei fatto un ottimo giro. Così è stato. Sono contento del passo della mia macchina, è positivo partire in pole perché non sarà facile stare in scia su questa pista per le altre macchine. C’è una piccolissima percentuale di vincere il campionato, dunque mi concentrerò solo sulla vittoria di domani“.

