Formula 1, Bottas commenta l’incidente con Grosjean: “pensavo che mi avesse visto sopraggiungere”

Il pilota finlandese si è detto soddisfatto per la giornata di lavoro svolta ad Abu Dhabi, commentando poi l’incidente con Grosjean

Non poteva andare meglio per Valtteri Bottas la prima giornata di lavoro sul circuito di Abu Dhabi, miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere per il finlandese, dotato di una power unit nuova di zecca per questo week-end.

Unico inconveniente l’incidente con Grosjean nelle FP2, un episodio che si sarebbe potuto evitare con un po’ di accortezza da parte del francese: “è stata una bella giornata sin dai primi giri e il motore nuovo si è sentito, una bella sensazione. Direi che abbiamo iniziato nel modo giusto, a parte l’episodio con Grosjean, onestamente pensavo mi avesse visto arrivare. Poi la gara sappiamo che non sarà semplice, quello che potrò fare è concentrarmi sul ritmo di gara, e vedere cosa succederà”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE