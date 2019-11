Formula 1, Binotto mette in guardia la Ferrari: “il secondo posto non è mai abbastanza per il nostro team”

Il team principal della Ferrari ha messo in chiaro quelli che saranno gli obiettivi per la prossima stagione, in primis quello di tornare a vincere

Si chiude un anno complicato per la Ferrari, una stagione difficile trascorsa quasi per intero all’ombra della Mercedes, tranne qualche sprazzo di luce arrivato dopo la pausa estiva.

Alla vigilia dell’ultimo Gran Premio del 2019 ad Abu Dhabi, Mattia Binotto ha tracciato un bilancio di questo Mondiale che sta per concludersi, fissando gli obiettivi per il 2020: “Abu Dhabi è l’ultima gara di quella che per tutti è stata una stagione molto lunga. Per noi della Scuderia Ferrari si è trattato di un anno di rifondazione, con una squadra giovane nei rispettivi ruoli e Charles al suo primo anno con noi. Per questo uno degli obiettivi del 2019 era gettare le fondamenta per il futuro. Come è ovvio ci sono stati alti e bassi: la prima parte della stagione non è andata come volevamo ma quei momenti difficili mi hanno dato modo di vedere lo spirito di squadra, la compattezza, la capacità di rimboccarsi le maniche e la voglia di lottare per recuperare. Particolarmente significativa è stata la reazione che si è vista dopo la pausa estiva, con sei pole position consecutive e tre vittorie di fila, tra cui quella di Monza arrivata pochi giorni dopo aver celebrato in maniera incredibile i 90 anni della Scuderia insieme a un gran numero di tifosi in Piazza Duomo a Milano. È evidente che il secondo posto non sarà mai abbastanza per la Scuderia Ferrari ed è per questo che stiamo già guardando avanti all’intenso lavoro che ci sarà da fare durante l’inverno per continuare a crescere come gruppo. L’ambizione è quella di tornare più forti per essere all’altezza delle sfide che ci attendono. Presentando questo ultimo appuntamento di campionato, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i nostri tifosi che in tutto il mondo ci hanno sostenuto costantemente con la loro passione. Questo weekend cercheremo di dare il massimo per concludere la stagione con un risultato da ricordare”.

