Formula 1, la Ferrari resta sotto attacco in Brasile: spunta ad Interlagos una nuova direttiva della FIA

La Federazione ha pubblicato una nuova direttiva utile a cancellare ulteriori zone grigie del regolamento in tema di power unit

Il fine settimana di Interlagos si apre con un nuovo colpo di scena regolamentare, un’altra direttiva della FIA testa a definire ancora meglio l’utilizzo delle power unit.

Nessuna richiesta di informazioni questa volta, ma solo una precisazione della Federazione, utile a cancellare quelle restanti zone grigie relative a questo tema. Stando alla nuova direttiva, nessun liquido infiammabile, proveniente dal sistema ERS o dall’Intercooler, può essere utilizzato nelle camere di combustione. A ben guardare, si potrebbe intuire l’ennesimo attacco alla Ferrari, messa sotto la lente di ingrandimento dopo la crescita esponenziale del proprio propulsore in questa seconda parte di stagione. Un modo per smorzare le polemiche e le discussioni che potrebbero esserci in Brasile, dove domenica si correrà il penultimo appuntamento della stagione.

