Formula 1, Leclerc ammette: “non volevo creare casino superando Vettel, non sarebbe stato giusto”

Il monegasco ha chiarito i motivi per cui non ha superato Vettel nell’ultimo outlap delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi

Era comprensibile che prima o poi sarebbe accaduto, soprattutto dopo quanto accaduto durante il Gran Premio del Brasile. Per evitare ulteriori grane in casa Ferrari, Charles Leclerc ha letteralmente evitato di superare Vettel durante l’ultimo giro delle Qualifiche del Gp di Abu Dhabi, perdendo la possibilità di giocarsi la pole.

Interrogato sulla questione, l’ex Alfa ha rivelato: “avevo Seb di fronte a me e ovviamente non volevo creare un grande casino passandolo, perciò sono rimasto dietro, anche se sapevo che sarebbe stata al limite. All’inizio del giro mi avevano avvisato del margine di 5 secondi. Non volevo passare Seb perché non sarebbe stato giusto. Sfortunatamente è andata così, dobbiamo analizzare l’accaduto perché queste cose non devono succedere“.

