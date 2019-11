Formula 1, brutta mattinata per Vettel ad Abu Dhabi: la Ferrari del tedesco finisce contro le barriere [VIDEO]

La prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi è terminata in anticipo, a causa dell’incidente di Sebastian Vettel

Mattinata complicata per la Ferrari, soprattutto per Sebastian Vettel, finito contro le barriere a due minuti dalla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il tedesco ha perso il controllo della monoposto, andando in testa-coda e sbattendo sul guard-rail, rovinando così la sospensione posteriore sinistra. Un inconveniente non da poco per i meccanici in rosso, chiamati adesso ad un lavoro supplementare per rimettere a poso la Ferrari numero 5 in tempo per la seconda sessione.

