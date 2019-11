Formula 1, Hamilton festeggia sui social il sesto titolo: la dedica di Lewis è commovente [FOTO]

Il pilota della Mercedes ha pubblicato su Instagram un messaggio di ringraziamento dopo la vittoria del sesto titolo mondiale, dedicandolo a Niki Lauda

E’ il giorno di Lewis Hamilton, laureatosi ieri negli Stati Uniti campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera, portandosi a meno uno dal record di Michael Schumacher.

Una sensazione pazzesca per il britannico, capace di vincere ben cinque di questi titoli con la Mercedes, formando con il team un binomio davvero pazzesco. Una volta smaltita la sbornia per la festa organizzatagli subito dopo il Gran Premio di Austin, il britannico ha voluto ringraziare tutti sui social con un post davvero commovente: “sei volte campione del mondo!! Non riesco a descrivere questa sensazione, ma sicuramente non la dimenticherò mai. Come ogni bambino cresciuto a Stevenage, il mio desiderio era quello di vincere una gara in Formula 1 e il mio sogno quello di vincere un Mondiale, dunque stare qui oggi a rappresentare il mio Paese è un onore incredibile che va oltre ogni immaginazione. Se qualche bambino guardandomi oggi deciderà di inseguire il suo sogno, non importa cosa accadrà, niente mi renderà più orgoglioso”.

Poi i ringraziamenti alla famiglia e la dedica a Lauda: “non sarei qui senza alcuni di voi, in primis la mia famiglia – specialmente mio padre che mi ha insegnato a non arrendermi mai – i miei amici, il mio team Mercedes e i miei tifosi. Siete stati con me in ogni viaggio fin dall’inizio, ed è grazie a voi che sono stato sempre concentrato e determinato. Sarò per sempre grato nei confronti di ognuno di voi per il vostro costante supporto, il vostro incoraggiamento e il vostro amore. Questa stagione la dedico a Niki Lauda, mio incredibile amico e mentore che ci ha lasciato quest’anno, dimostrandoci che con coraggio e determinazione si può andare avanti. Questo è per te Niki, continuerò a renderti orgoglioso di me“.

