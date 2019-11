Formula 1, niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc: chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos

I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile

Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su tutte le furie Mattia Binotto e John Elkann.

Una situazione complicata da gestire, che il team principal in rosso ha voluto chiarire una volta per tutte dopo il suo ritorno in Italia. Sfruttando la presenza di Leclerc a Maranello, l’ingegnere svizzero ha organizzato una conference call con Vettel, spingendo i due piloti a chiarirsi e mettere una pietra sopra a quanto successo in Brasile. Obiettivo centrato e testa concentrata sul prossimo appuntamento di Abu Dhabi, dove i due ferraristi saranno chiamati ad un fine settimana esaltante per riscattare gli errori commessi a Interlagos.

