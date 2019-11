Europei Taekwondo 2019 – Altra medaglia per l’Italia, Simone Alessio vince il bronzo nel -80kg

Seconda medaglia per l’Italia agli Europei di taekwondo, a conquistarla è Simone Alessio nella categoria -80kg

L’Italia conquista la seconda medaglia agli Europei di taekwondo, Simone Alessio si mette al collo il bronzo nella categoria -80kg. L’atleta azzurro, campione del mondo nei -74 kg, cede in semifinale al russo Anton Kotkov, abile ad imporsi con il risultato di 13-15. Queste le parole del livornese: “ho sbagliato soprattutto il primo round, quando si va in vantaggio bisogna gestire bene l’incontro. Ho preso troppe ammonizioni e ho subito l’attacco del russo non sapendomi difendere bene. Perdere così dà più fastidio che motivazione. Sto rosicando. Bisogna sempre cercare di migliorarsi anche se dentro si pensa che si può raggiungere l’oro”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE