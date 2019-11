Europei Ciclocross 2019 – Il 10 novembre si parte a Silvelle, la lista degli atleti azzurri convocati

Il prossimo 10 novembre si terranno a Silvelle gli Europei di Ciclocross 2019, presente anche Mathieu Van der Poel

Manca ormai pochissimo allo start ufficiale degli Europei di Ciclocross 2019, in programma domenica 10 novembre a Silvelle. Un evento chiave della stagione di questa disciplina, tanto che al via ci sarà niente meno che il fenomeno neerlandese, campione del mondo e continentale di specialità in carica, Mathieu Van der Poel.

Tutte le prove si terranno nello stesso giorno. Aprono alle 9.00 le donne juniores; alle 9.50 sarà, invece, la volta degli uomini juniores. Le donne U23 partiranno alle 11.00, mentre gli uomini U23 alle 12.20. Alle 13.50 sarà la volta delle donne elite, mentre chiuderanno la giornata, alle 15.20, gli uomini elite.

La Nazionale italiana, guidata dal CT Fausto Scotti, si presenta a Silvelle con ben 41 azzurri: “Una scelta – spiega il commissario tecnico – che vuole dare il giusto riconoscimento a tutte quelle società che stanno facendo molti sacrifici per sviluppare la disciplina del ciclocross. Abbiamo buone possibilità con tutte le categorie, eccetto gli uomini elite, che si difenderanno come meglio possono. In ogni caso, mi aspetto ottime prestazioni e buoni risultati. Sono fiducioso perché i ragazzi sono preparati grazie alla tantissima attività svolta da inizio stagione”. Il palcoscenico italiano è sicuramente uno stimolo in più per gli azzurri, come sottolinea il CT: “Correre in Italia è una motivazione in più, e voglio complimentarmi con tutta l’organizzazione per aver costruito un vero capolavoro. Sono convinto che riusciremo a fare grandi prestazioni: sabato e domenica è previsto bel tempo, quindi dovremmo riuscire ad emergere. Siamo un gruppo agguerrito e soprattutto molto unito, ci faremo sentire”.

All’evento sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Fausto Scotti, i sotto elencati atleti:

Agostinacchio Filippo Asd Team Bramati

Arzuffi Alice Maria G.S. Fiamme Oro

Baroni Francesca Selle Italia Guerciotti Elite

Bergagna Tommaso Jam’s Bike Team Buja

Bolzan Matilde G.S. Winnerbike

Borello Carlotta G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Borghesi Giada Team Lapierre – Trentino – Ale’

Bramati Lucia Asd Team Bramati

Brufani Letizia Race Mountain Folcarelli Team

Bulleri Alessia Merida Italia Team

Calligaro Cristian Ktm Alchemist Selle Smp Dama

Capponi Stefano Pro Bike Riding Team

Capra Manuel Asd Veloce Club Borgo

Casasola Sara Asd Dp66 Giant Smp

Cassol Daniel Asd Dp66 Giant Smp

Ceolin Federico Selle Italia Guerciotti Elite

Cibrario Luca Cycling Development Guerciotti

Cominelli Cristian Cycling Cafe’ Racing Team

De Pretto Davide Borgo Molino Rinascita Ormelle

Fede Nicole Selle Italia Guerciotti Elite

Fiorin Sara G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Folcarelli Antonio Race Mountain Folcarelli Team

Fontana Filippo C.S. Carabinieri

Gariboldi Rebecca Team Cingolani

Grillo Alessandra Selle Italia Guerciotti Elite

Huez Emanuele Ktm Alchemist Selle Smp Dama

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

Masciarelli Lorenzo Callant Doltcini Cycling Team

Oberparleiter Anna Team Lapierre – Trentino – Ale’

Olivo Bryan Asd Dp66 Giant Smp

Papo Alice Asd Dp66 Giant Smp

Persico Silvia L’equilibrio – Mtb

Pescarmona Luca Asd Dp66 Giant Smp

Pesse Nicole Asd Dp66 Giant Smp

Pezzo Rosola Kevin Asd Dp66 Giant Smp

Realini Gaia Vallerbike

Rumac Elisa Jam’s Bike Team Buja

Samparisi Nicolas Ktm Alchemist Selle Smp Dama

Selva Francesca T°Red Factory Racing

Toneatti Davide Asd Dp66 Giant Smp

Zontone Asia Jam’s Bike Team Buja

PROGRAMMA:

Domenica 10 novembre

Ore 9.00 Prova donne juniores

Ore 9.50 Prova uomini juniores

Ore 11.00 Prova donne U23

Ore 12.20 Prova uomini U23

Ore 13.50 Prova donne elite

Ore 15.20 Prova uomini elite

Diretta TV: Rai Sport dalle 9.50, Eurosport 1 dalle 15.30.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE