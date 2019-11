Europa League – Risultati e classifica del Girone J: la Roma passa se…

La Roma supera 0-3 il Basaksehir e vede i sedicesimi di Europa League: ecco tutte le combinazione che permettono ai giallorossi di passare il Girone J

La Roma ottiene un’importante vittoria e prosegue la sua corsa verso i sedicesimi di Europa League. I giallorossi superano 0-3 il Basaksehir nella quinta giornata del Girone J, grazie ai gol di Veretout, Kluivert e Dzeko. La Roma si trova adesso a quota 8 punti, appaiata al Monchengladback che ha battuto 0-1 il Wolfsberger, ma seconda per via degli scontri diretti.

Per quanto riguarda il passaggio del turno, la Roma vincendo contro il Wolfsberger (già eliminato) sarebbe sicura del pass per i sedicesimi. In caso di sconfitta o pareggio invece, i giallorossi dovrebbero sperare che il Basaksehir non vinca contro il Monchengladbach. Se le due squadre dovessero arrivare a pari punti la Roma sarebbe comunque davanti ai turchi grazie agli scontri diretti a favore.

Risultati Girone J Europa League:

Basaksehir-Roma 0-3

Wolfsberger-Monchengladbach 0-1

Classifica Girone J Europa League:

Borussia Monchengladbach 8

Roma 8

Basaksehir 7

Wolfsberger 4

