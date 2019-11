Europa League – Lazio, (forse) non è ancora troppo tardi: per passare il girone serve un aiutino dal Celtic

La Lazio batte il Cluj e torna in corsa per il passaggio ai sedicesimi: nell’ultima giornata serve una vittoria ed un aiuto dal Celtic

La Lazio torna in corsa con grande ritardo, ad una sola giornata dal termine del girone, ma forse c’è ancora speranza. Nella sfida da dentro o fuori contro il Cluj, nella quale anche solo un pareggio avrebbe estromesso i biancocelesti dall’Europa League, la rete di Correa regala tre punti preziosissimi ai biancocelesti che superano la squadra romena e si ripotano avanti negli scontri diretti. Il Cluj però resta sempre tre punti avanti in classifica, dunque nell’ultima giornata, contro il Celtic già qualificato come prima squadra, avrà bisogno anche solo di un punto per assicurarsi il passaggio ai sedicesimi.

La Lazio, ferma a 6 punti in 5 gare, frutto di una campagna europea fortemente sottovalutata dalla formazione capitolina, si trova adesso a dover sperare nella vittoria in trasferta del Celtic ormai senza motivazioni, alla quale abbinare una necessaria, ma non scontata, vittoria sul campo del Rennes.

Risultati Girone E Europa League:

Celtic-Rennes 3-1

Lazio-Cluj 1-0

Classifica Girone E Europa League:

1) Celtic 13

2) Cluj 9

3) Lazio 6

4) Rennes 1

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE