Eurolega – Strepitosa rimonta dell’Olimpia Milano: il Barcellona piegato dal team di Ettore Messina

L’Olimpia Milano riesce nella rimonta: splendida vittoria contro il Barcellona nella sesta giornata di Eurolega e si prende la vittoria della classifica

L’Olimpia Milano continua ad ottenere successi in Eurolega: la squadra guidata da Ettore Messina ha trionfato anche oggi, contro Barcellona, riuscendo in una fantastica rimonta. Dopo due quarti sotto tono, l’Olimpia Milano è riuscita a reagire rimontando e regalando al pubblico di casa una splendida vittoria col punteggio di 83-70 e portandosi in vetta alal classifica.

Vittoria anche per il CSKA Mosca, che ha mandato al tappeto lo Zenit Petersburg 70-87. Amara sconfitta invece per il Fenerbahce, che ha ceduto allo Zalgiris Kaunas col punteggio di 76-79. Sorride invece il Valencia, che ha trionfato contro il Lyon-Villeurbanne oer 81-72.

