Eurolega, risultati e classifica 7ª Giornata – Olimpia Milano in testa con il Barcellona, CSKA ko!

Il Barcellona e CSKA Mosca non stecca e raggiunge l’Olimpia Milano in vetta, si ferma il CSKA Mosca: i risultati e la classifica di Eurolega dopo la 7ª Giornata

Poker di partite che chiude la 7ª Giornata di Eurolega con verdetti molto importanti per il gruppo di testa. Il Barcellona non stecca in trasferta sul campo dello Zalgiris Kaunas e torna al comando della classifica insieme all’Olimpia Milano. La formazione catalana ringrazia la coppia Higgins (27 punti) – Mirotic (24 punti) veri e propri trascinatori nella gara odierna.

Perde il passo invece il CSKA Mosca, sconfitto nel finale dal Lione di Jordan Taylor (14 punti e 7 rimbalzi). Non bastano i 14 punti dell’ex Lakers e Milano Mike James ai russi. Nelle altre due gare della serata il Fenerbahce supera il Bayern e il Panathinaikos ha la meglio sul Valencia: i turchi si affidano ai 19 punti di Williams per piegare i tedeschi nel secondo successo stagionale; i greci battono il fanalino di coda del torneo grazie ai 19 punti di Deshaun Thomas.

I risultati della 7ª Giornata di Eurolega:

Zenit San Pietroburgo-Khimki 73-87

Stella Rossa-Real Madrid 60-75

Olympiakos-Anadolu Efes 67-86

Maccabi Tel Aviv-Alba Berlin 104-78

Olimpia Milano-Baskonia 71-74

Feberbahce-Bayern Monaco 90-82

Zalgiris Kaunas-Barcellona 86-93

Panathinaikos-Valencia 91-80

Lione Villeurbanne-CSKA Mosca

La classifica dell’Eurolega dopo la 7ª Giornata:

1) Barcellona 6-1

2) Olimpia Milano 6-1

3) CSKA Mosca 5-2

4) Maccabi Tel Aviv 5-2

5) Anadolu Efes 5-2

6) Khmki Mosca 5-2

7) Panathinaikos 4-3

8) Real Madrid 4-3

9) Lione Villeurbanne 4-3

10) Baskonia 3-4

11) Zalgiris Kaunas 3-4

12) Bayern Monaco 3-4

13) Stella Rossa 2-5

14) Fenerbahce 2-5

15) Olympiakos 2-5

16) Zenit San Pietroburgo 2-5

17) Alba Berlino 1-6

18) Valencia 1-6

Valuta questo articolo

