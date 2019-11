Euro 2020 – Conclusi i gironi! Italia e Belgio uniche a quota 30: tutte le squadre qualificate

Italia e Belgio uniche a punteggio pieno, le big non steccano, il Galles passa con l’ultima vittoria: tutte le squadre qualificate ad Euro 2020

Martedì di grande calcio in giro per l’Europa con l’ultima giornata dei gironi di qualificazioni ad Euro 2020. Tanti gol, partite emozionanti e gli ultimi verdetti che hanno regalato il quadro completo delle squadre qualificate ai prossimi europei. Italia e Belgio sono le uniche due squadre con 10 vittorie in 10 gare, entrambe a valanga nell’ultima giornata con gli azzurri che hanno battuto 9-1 l’Armenia, mentre i ‘Diavoli’ hanno superato 6-1 Cipro.

Francia, Spagna e Inghilterra passano come prime nei rispettivi gironi, anche la Germania che soffre, ma riesce a tenere dietro l’Olanda in uno dei gruppi più accesi. L’Ucraina si toglie lo sfizio di far passare il Portogallo come seconda, mentre il Galles, con l’ultima vittoria sull’Ungheria, rende vano il successo della Slovacchia e si prende l’ultimo pass utile per l’Europeo 2020. Dalla Nations League verranno fuori le ultime 4 qualificate.

Di seguito tutte le squadre qualificate ad Euro 2020:

Girone A: Inghilterra 21, Repubblica Ceca 15

Girone B: Ucraina 20, Portogallo 17

Girone C: Germania 21, Olanda 19

Girone D: Svizzera 17, Danimarca 16

Girone E: Croazia 17, Galles 14

Girone F: Spagna 26, Svezia 21

Girone G: Polonia 25, Austria 19

Girone H: Francia 25, Turchia 23

Girone I: Belgio 30, Russia 24

Girone J: Italia 30, Finlandia 18

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE