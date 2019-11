Epic fail di un tg portoghese: annunciano l’arresto di Koke, ma commettono un clamoroso scambio di persona

Un telegiornale portoghese ha annunciato l’arresto di un ex calciatore di Sporting e Marsiglia, mandando però le immagini del centrocampista dell’Atletico Madrid

Epic fail davvero clamoroso di un telegiornale portoghese, che ha lanciato la notizia di un arresto per spaccio di stupefacenti di un ex calciatore di Sporting e Marsiglia, cadendo però in un sorprendente scambio di identità.

Un servizio della tv CMTV relativo al fermo scattato per Sergio Contreras Pardo, conosciuto come Koke, finito in carcere insieme ad altre venti persone. Peccato però che le immagini mandate in onda riprendessero un altro Koke, ovvero il centrocampista dell’Atletico Madrid, completamente estraneo alla vicenda. Un errore dovuto, va detto, solo alle immagini del servizio, considerando come nel sottopancia sia rimasto scritto a lungo ‘ex Sporting Lisbona’. Notare però il viso di Koke con la scritta “beccato con mille chili di hashish“ ha fatto sobbalzare i tifosi dell‘Atletico, tranquillizzatisi poi qualche minuto dopo, una volta appurato l’errore.

