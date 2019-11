Emre Can perde la pazienza: “alla Juventus tanti giovani sprecano il loro talento”

Emre Can rifila una stoccata alle giovani leve della Juventus: secondo il centrocampista bianconero alcuni baby talenti non hanno il giusto atteggiamento durante gli allenamenti

Con la Juventus lo si sente parlare poco, anche a causa delle scarse presenze in campo, ma quando va in ritiro con la nazionale Emre Can fa sempre notizia. Il tedesco, nelle sue ultime dichiarazioni, ha preso di mira i giovani della Juventus che a suo dire si allenerebbero con troppa sufficienza: “è un peccato come certi ragazzi gestiscano il proprio talento. Non riesco a capirli: hanno l’occasione della vita, allenandosi con i professionisti, ma alcuni hanno un linguaggio del corpo che mi fa arrabbiare. Non so se si rendono conto di non essere nell’ambiente giusto. Alla Juve vado spesso da questi ragazzi e parlo con loro per cercare di evidenziare quali occasioni gli si aprirebbero dando il massimo. Alcuni però non lo capiscono. Forse il problema riguarda gli stipendi, che ormai sono alti anche per i giovanissimi. Se a quell’età già guadagni tanto è possibile che poi non si abbia la giusta fame. Perché faticare? Quando ero nelle giovanili del Bayern ho sempre dato tutto. Ho avuto la fortuna di avere un mentore come Jupp Heynckes che mi urlava contro e mi stimolava, per ore mi allenavo sui passaggi. All’epoca non capivo, ora so che era giusto… sono un ragazzo ambizioso, voglio confrontarmi sempre ai massimi livelli“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE