Tennis, Elina Svitolina lancia la sua fondazione: “darà una spinta ai giovani talenti”

Elina Svitolina ha lanciato la fondazione benefica che porta il suo nome, la tennista ucraina all’opera per i giovani meno fortunati del suo paese nativo

“Sono così felice di annunciare che la mia fondazione ha ufficialmente iniziato a lavorare in Ucraina! Il 23 novembre ho ospitato la cena di gala della Fondazione Elina Svitolina. Questo evento di beneficenza darà una spinta ai giovani talenti. Il mio sogno è diventato realtà! Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questa sera con me. Insieme stiamo avendo un impatto positivo sul futuro. Sento un supporto incredibile! Mi dà fiducia quando penso di aver scelto la strada giusta“. Elina Svitolina, con questo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato l’inizio ufficiale delle attività della sua fondazione che porta appunto il nome della tennista ucraina. Come tanti sportivi, anche la Svitolina dunque si impegna nel sociale, per supportare i sogni dei giovani meno fortunati che stanno tentando di intraprendere una strada di successo.

