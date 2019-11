Elezioni in Spagna, il Levante rischia di restare senza portieri: Aitor Fernandez sorteggiato come scrutatore!

Il Levante rischia di restare senza portieri a causa delle elezioni in Spagna: Aitor Fernandez sorteggiato come scrutatore e il secondo estremo difensore è infortunato

Le elezioni in Spagna rischiano di influenzare anche la prossima giornata di Liga. Per una volta non è il caso Catalogna ad essere protagonista, quantomeno non in campo, ma la possibilità che il Levante si ritrovi senza portieri. Aitor Fernandez, portiere titolare, è stato infatti sorteggiato per fare lo scrutatore di riserva nel suo paese d’origine, Mondragon. Il portiere di riserva invece, Oier Olazabal, si è infortunato alla caviglia.

Fernandez, essendo scrutatore di riserva, nel caso in cui tutti i ‘titolari’ siano presenti, potrebbe ottenere un permesso speciale per liberarsi in vista della partita, anche solo per poter scendere in campo, visto che la distanza fra Mondragon e l’impegno del Levante in quel di Bilbao è poco più di un’ora di macchina. Certo, se fra gli scrutatori ce ne fosse qualcuno che tifa Atletico Bilbao…

