EICMA 2019 – Scrambler Ducati presenta una nuova versione e due inediti concept [GALLERY]

Anteprima mondiale per il pubblico del nuovo Scrambler® Icon Dark presentato alla Ducati World Première 2020. Si chiamano “Motard” e “DesertX” i due inediti concept Scrambler® pensati dalla Brand Unit Scrambler® e realizzati dal Centro Stile Ducati

In pieno svolgimento alla fiera di Milano-Rho la 77a edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, che ogni anno chiama a raccolta appassionati e operatori del settore da ogni parte del mondo, anticipando tendenze e moto per la nuova stagione.

Novità, concept bike, musica dal vivo e atmosfera accattivante caratterizzano la Land of Joy Scrambler Ducati al Padiglione 15, stand N20. Protagonisti assoluti dell’area “gialla” sono senza dubbio i due inediti concept pensati dalla Brand Unit Scrambler® e realizzati dal Centro Stile Ducati, presentati agli appassionati per la prima volta qui a EICMA, che testimoniano quanto la libera espressione e la customizzazione siano valori centrali per il brand.

Il concept “Motard” è un’evoluzione stilistica dello Scrambler 800. Ispirato alle supermotard degli anni ’80, è una derivazione sportiva dello Scrambler® Desert Sled. Monta delle slick con intagli SCR per uso su asfalto. La tabella porta numero anteriore propone la forma del tipico faro Scrambler®. Il nuovo serbatoio in lamiera spazzolata è posizionato sotto due cover che ne evidenziano la forma a goccia.

La seconda evoluzione Scrambler® si chiama “DesertX” e si ispira ai modelli iconici che gareggiavano nei Rally Raid degli anni ’90 come la Parigi Dakar. Lo stile retro-tecnologico e funzionale, unito alla pulizia delle linee, pone questo concept fuori dal tempo e dalle mode. “DesertX” monta una ruota da 21” all’anteriore ed è realizzato su base Scrambler® 1100.

Al centro dell’attenzione in questi giorni di fiera anche la nuova versione Scrambler® , che più di tutte rappresenta l’essenzialità di questa iconica moto: due ruote, un manubrio largo, un motore semplice e tanto, tanto divertimento. Si chiama Scrambler® Icon Dark ed è la porta d’accesso alla gamma “delle 800”. Caratterizzata dal colore “Matt Black” del serbatoio e dei parafanghi, questa moto rappresenta la base di partenza perfetta per realizzare la propria personalizzazione attraverso i tanti accessori originali che compongono il mondo Scrambler Ducati.

Lo Scrambler® Icon Dark si affianca all’Icon e alle versioni Full Throttle, Desert Sled e Café Racer. La gamma Scrambler® 800 e 1100 è presente ad EICMA 2019 con tutti i modelli allestiti con la linea di accessori originali e i due concept “Motard” e“DesertX”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE