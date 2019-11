Atletica – Schwazer non si ferma! L’azzurro torna ad allenarsi in vista di Tokyo 2020

Alex Schwazer oltre la squalifica: l’altoatesino torna ad allenarsi in vista di Tokyo 2020

Non è stata ancora fatta luce sul caso Schwazer: l’atleta altoatesino è squalificato fino al 2024 perchè recidivo al doping, ma insieme al suo allenatore e ai suoi legali stanno lottando per dimostrare la sua innocenza. In attesa dell’esito dei procedimenti in corso della vicenda che lo vede implicato, Schwazer ha deciso di tornare ad allenarsi con un preciso obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro vuole tornare a gareggiare con i grandi, non per forza perper vincere, ma anche solo per dimostrare la sua innocenza. “Alex è innocente e si allena per comunicare a tutti che è naturalmente forte“, hanno dichiarato il legale e l’allenatore di Schwazer.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE