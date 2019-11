Djokovic, le Roi di Parigi-Bercy! Sono 34 i titoli Masters 1000: Shapovalov si inchina in finale

Novak Djokovic trionfa nella finale di Parigi-Bercy: il tennista serbo si aggiudica il 34ª Masters 1000 della carriera superando Denis Shapovalov

Sfumata la possibilità di vedere il big match contro Nadal, l’equilibrio della finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy pendeva tutto in favore di Novak Djokovic. Il campione serbo ha rispetto il pronostico vincendo l’ultimo Masters 1000 dell’anno in una finale (la 50ª della sua carriera) senza storia, dominando il giovane Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 / 6-4. Djokovic si è aggiudicato il 5° titolo sul cemento parigino al termine di un percorso perfetto, nel quale non ha perso nemmeno un set. Per il tennista serbo sono 77 i titoli vinti nel circuito maggiore e 34 i Masters 1000 in bacheca.

