Diletta Leotta, una sexy giornalista in un calcio maschilista: “quando mi fanno apprezzamenti spinti reagisco…”

Diletta Leotta e gli apprezzamenti troppo spinti allo stadio: la sexy giornalista di DAZN spiega come abbia imparato a ‘conviverci’ con leggerezza

Diletta Leotta è la più famosa giornalista sportiva della tv italiana. Molto apprezzata per la sua indubbia preparazione, la giornalista di DAZN è diventata molto popolare negli anni anche grazie alla sua straordinaria bellezza che l’ha resa una delle donne più desiderate d’Italia.

A volte però, qualcuno si è spinto un po’ troppo oltre. Intervistata da ‘Oggi’, Diletta Leotta ha spiegato come riesca a ‘sorvolare’ sui continui apprezzamenti, a volte anche troppo spinti, sulla sua bellezza: “il mondo del calcio è molto maschilista, è vero, però piano piano credo che le cose stiano cambiando. Anche le giornaliste sportive sono tante, brave e preparatissime. Come reagisco agli apprezzamenti troppo spinti? Con grande leggerezza. Capisco che lo stadio è un posto dove si va per divertirsi, ma fino a un certo punto: ci deve sempre essere il rispetto. Se c’è solo goliardia, reagisco con il sorriso. Sono più dura quando si parla di cori razzisti, che vanno assolutamente puniti con leggi severe”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE