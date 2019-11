Diletta Leotta goffa ma super sexy: la giornalista a lezione di pole dance [VIDEO]

Diletta Leotta sexy e autoironica: la bella giornalista siciliana a lezione di pole dance

Diletta Leotta ha deciso di cambiare sport: dopo i vari allenamenti postati sui social, in palestra ma anche a casa, la bella giornalista siciliana ha deciso di cimentarsi con la pole dance. Così come anche Chiara Ferragni, Diletta Leotta, con pantaloncini attillati leopardati e tanta voglia di divertirsi ha preso lezione di pole dance, mettendosi in gioco, ridendo e scherzando sulla sua goffaggine da principiante. La giornalista non ha avuto paura di pubblicare tutto sui social, dimostrando della sana autoironia.

