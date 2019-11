Altro che addio, De Rossi pronto al rinnovo con il Boca Juniors fino al 2021!

De Rossi pronto al rinnovo con il Boca Juniors: secondo la stampa argentina il centrocampista può prolungare il contratto fino al 2021

Nonostante i suoi primi mesi al Boca Juniors non sia stati di certo esaltanti, colpa di una forma fisica non ottimale e di qualche infortunio che sicuramente non lo ha aiutato, Daniele De Rossi sembra convinto a proseguire la sua avventura in Argentina. Il centrocampista ex Roma, stando a quanto riportato dal quotidiano argentino ‘Olè’, sarebbe pronto a rinnovare il contratto che lo lega agli ‘Xeneizes’ fino al dicembre 2021, sfruttando una clausola presente nel suo contratto.

