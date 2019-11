Un weekend imperdibile su DAZN: al via la Champions Cup di Rugby col debutto del Benetton

Al via nel weekend la Champions Cup, la massima competizione continentale per club, con Benetton Treviso a rappresentare i colori italiani. Prosegue l’offerta della piattaforma in streaming per gli appassionati della palla ovale, che già include il Guinness PRO14

Un weekend da non perdere quello su DAZN (ATTIVA ORA) per gli amanti del rugby che già sulla piattaforma di streaming possono godersi il meglio del Guinness Pro14. A partire da sabato, su DAZN, sarà possibile infatti assistere a tutti gli incontri che vedono coinvolto il Benetton Rugby nella massima competizione continentale per club, la Champions Cup.

Dopo la bella qualificazione ottenuta lo scorso anno, la franchigia italiana comincerà la propria avventura in Champions Cup sabato 16 novembre. Esordio in trasferta per i Leoni di Treviso che alle 15:15 scenderanno in campo a Dublino contro il Leinster Rugby. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN con telecronaca di Karim Barnabei e Paul Griffen.

Di seguito il programma completo su DAZN:

1ª giornata:

Leinster Rugby vs Benetton Rugby, sabato 16 novembre ore 15:15

2ª giornata:

Benetton Rugby vs Northampton Saints, sabato 23 novembre ore 14:00

3ª giornata:

Lione vs Benetton Rugby, sabato 7 dicembre ore 14:00

4ª giornata:

Benetton Rugby vs Lione, sabato 14 dicembre ore 13:45

5ª giornata:

Northampton Saints vs Benetton Rugby, domenica 12 gennaio ore 13:00

6ª giornata:

Benetton Rugby vs Leinster Rugby, sabato 18 gennaio ore 14:00

Tutte le partite saranno disponibili in diretta o in modalità on demand.

