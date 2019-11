Dazn – Si torna in campo, dopo la sosta si ricomincia con Torino-Inter: ecco come vederla

Dopo la sosta, partenza in grande stile su Dazn con le sfide Torino-Inter, Benevento-Crotone. E la gran finale di Copa Libertadores

Dopo la sosta di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano ad essere protagoniste nel weekend di DAZN.

La tredicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match Torino-Inter (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Conte, in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino, cercherà di tenere il passo della Juventus distante di un solo punto mentre i Granata, guidati da Walter Mazzarri, puntano a proseguire la scalata in classifica dopo la vittoria contro il Brescia. Una grande classica del calcio italiano ricca di incroci ed emozioni raccontata nel pre-partita da Diletta Leotta e Dejan Stankovic.

Domenica 24 novembre, invece, doppio appuntamento in programma: alle 12:30 va in scena al Dall’Ara Bologna-Parma. Sfida insidiosa per i rossoblù che dovranno cercare punti salvezza contro un Parma imbattuto nelle ultime due trasferte. A seguire, alle 15:00, appuntamento al Bentegodi per la sfida Verona-Fiorentina con i viola chiamati al riscatto dopo i 5 gol subiti a Cagliari.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del tredicesimo turno della Serie BKT (clicca qui per attivare il tuo abbonamento a 9,99€/mese). Si parte con l’anticipo Pescara-Cremonese (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Chievo-Virtus Entella (lunedì alle 21:00). Tra i match in programma tra sabato e domenica spicca inoltre la sfida di alta classifica tra Benevento e Crotone (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship, CSL e J1 League, spiccano PSG-Lille (venerdì alle 20:45), Leganes-Barcellona (sabato alle 13:00) e Real Madrid-Real Sociedad (sabato alle 21:00). Da non perdere, infine, l’attesissima finale di Copa Libertadores di sabato 23 alle 21:00, che per la prima volta nella storia si gioca a partita unica. A l’ Estadio Monumental di Lima, i brasiliani del Flamengo, in finale dopo ben 38 anni, lotteranno per sfilare il titolo più importante del calcio sudamericano agli argentini del River Plate.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE