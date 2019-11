Daniele Scardina e la relazione con Diletta Leotta: “non saprei come definirci, mi basta sapere ciò che proviamo”

Daniele Scardina parla della sua relazione con Diletta Leotta: il pugile non vuole etichettare il proprio rapporto, ma preferisce dare più peso al sentimento reciproco

Daniele Scardina e Diletta Leotta sono una delle coppie sportive più cool del momento. Il pugile super tatuato è una star della nobile arte italiana, lei è la giornalista sportiva più popolare e sognata da tutti i fan del mondo del pallone. Eppure, nonostante la reciproca popolarità, la loro relazione non viene sbandierata ai quattro venti. Il pugile, in una recente intervista a ‘Oggi’, ha parlato per la prima volta apertamente della sua love story, ammettendo di fare ancora fatica a definire la propria relazione: “io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c’è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti. Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po’ di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE