Dakar 2020 – Esteve non ci sta, dure parole contro la partecipazione di Alonso: “questione mediatica”

Isidre Esteve non apprezza particolarmente la presenaza di Fernando Alonso alla Dakar 2020: le parole del pilota spagnolo

Si corre a gennaio la nuova Dakar 2020, in Perù. A disputare il famoso e tostissimo rally ci sarà anche Fernando Alonso, pronto ad una nuova intensa sfida. Non tutti però sembrano apprezzare particolarmente la presenza dell’asturiano alla Dakara. Tra questi c’è Isidre Esteve: “una questione puramente mediatica“, ha dichiarato ad AS.

“Naturalmente, è un grande pilota, campione di F1, molto veloce, ma in altre aree. Per lui è una nuova esperienza, una sfida, va con la macchina migliore, la squadra migliore e tutto il meglio che può avere alla Dakar e naturalmente vi piacerà, ma è improbabile che Alonso sia competitivo nella Dakar, e intendo che abbia opzioni per lottare per la vittoria“, ha aggiunto lo spagnolo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE