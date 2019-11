Coppa Davis – Le durissime critiche di Pietrangeli: “vergognoso! Io gli farei causa”

Duro attacco di Pietrangeli al nuovo format di Coppa Davis: critiche severissime da parte dell’ex tennista

Il nuovo format di Coppa Davis non ha riscosso il successo sperato da Piquè ed il suo team: la competizione nella sua nuova formula, infatti, sta facendo diversi e grossissimi buchi nell’acqua che non lasciano di certo soddisfatti spettatori e giocatori.

Tra coloro che criticano duramente la nuova Coppa Davis c’è anche Nicola Pietrangeli: “parlo a nome mio: quello che hanno fatto è una cosa vergognosa. Come si fa solo a pensare di fare un doppio di finale di Coppa Davis alle 2 di notte? Se fossi nella famiglia Davis gli farei causa. Non è più Davis cup, è money cup, dollar cup. Credo che un minimo di rispetto ci voglia. Non può essere tutto basato sui soldi. Non è più sport, è un baraccone. Se non cambiano, così ma chi ci va più alla partita? Hanno rovinato tutto’‘, ha affermato a Radio Rai.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE