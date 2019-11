Cristiano Ronaldo ha sposato Georgina? L’entourage di CR7 fa chiarezza, la verità sulle presunte nozze

L’entourage del campione portoghese ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, relative alle presunte nozze con Georgina

Cristiano Ronaldo non è convolato a nozze con Georgina Rodriguez, nonostante ben quattordici siti di gossip abbiano riportato la notizia in questi giorni.

Stando a quanto riferito da Novella 2000, CR7 avrebbe sposato la propria compagna all’inizio della scorsa estate, nel corso di una cerimonia segreta tenutasi in Marocco. L’entourage del giocatore della Juventus però è intervenuto ai microfoni di TMZ per fare chiarezza sulla situazione: “Cristiano non si è sposato”. Questo comunque non cambia nulla sul rapporto tra Ronaldo e la sua Georgina, molto affiatati e innamorati, al punto da spingere CR7 a modificare anche il proprio testamento, inserendo anche la propria compagnia, che si prende cura di tutti i figli del portoghese come se fossero i suoi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE