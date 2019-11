Cristiano Ronaldo fa tripletta con il Portogallo, il ct Santos punge Sarri: “io non avevo dubbi, qualcun altro invece…”

Cristiano Ronaldo firma una tripletta nel 6-0 del Portogallo sulla Lituania: il ct Santos scocca una frecciatina verso Sarri e la Juventus

Tre gol per zittire critiche e voci su un presunto calo di forma: Cristiano Ronaldo mette la sua firma sul 6-0 del Portogallo sulla Lituania con 3 gol che avvicinano i lusitani alla qualificazione. Nel post gara c’è anche spazio per una frecciatina alla Juventus. A scoccarla è il ct Santos che punge Maurizio Sarri sulla questione relativa al possibile infortunio al ginocchio del numero 7 portoghese: “io non avevo dubbi, l’ho detto ieri in conferenza stampa, sono altri che li avevano. Sta bene e ha dimostrato di essere in condizione. Di Cristiano ormai non mi sorprende quasi nulla“.

