Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto? La clamorosa indiscrezione: cerimonia blindata in Marocco

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in gran segreto: l’indiscrezione di Novella 2000 parla anche di un possibile cambio nel testamento del giocatore

Qualche screzio con l’allenatore e presunti problemi a livello fisico, in campo Cristiano Ronaldo sta avendo qualche grattacapo di troppo, ma nella sua sfera privata va tutto a gonfie vele. Al punto tale che CR7 e la compagna Georgina Rodriguez si sarebbero sposati in gran segreto! Lo rivela Novella 2000 parlando di una cerimonia top secret in Marocco, blindata a stampa e paparazzi. Il fuoriclasse portoghese avrebbe anche cambiato una parte del suo testamento, inserendo Georgina come destinataria di una parte del suo patrimonio.

Una persona molto vicina alla coppia ha rivelato a Novella 2000: “avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”.

