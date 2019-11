Cori razzisti contro Balotelli – Il racconto dell’ex compagna Raffaella Fico: “ci siamo visti dopo la partita, ecco com’era”

Raffaella Fico e gli insulti razzisti a Mario Balotelli: le parole dell’ex fidanzata dell’attaccante del Brescia

Da domenica non si fa altro che parlare dell’episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mario Balotelli nella sfida tra Verona e Brescia: il calciatore italiano è stato inondato di ululati e versi scimmieschi. In tantissimi hanno espresso il proprio parere sulla vicenda e non è mancato il commento dell’ex fidanzata di Balotelli, madre di sua figlia, Raffaella Fico: “gli insulti razzisti a Mario? Ci siamo incontrati dopo la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso, credo sia una reazione normale: a chiunque fa male esser insultato, e’ una cosa brutta che fa male“, ha affermato a Un giorno da Pecora su Rai Radio1.

Non poteva mancare una parentesi sulle afferazioni del capo ultras del Verona, Luca Castellini: “è un’uscita infelice. Mario è italiano a tutti gli effetti. E’ un peccato che non si riesca ancora ad isolare questi facinorosi, ci sta che poi si reagisca un po’ male perchè è un continuo. Sono convinta che qualcosa stia cambiando però“.

Infine su un possibile ritorno di fiamma con SuperMario ha concluso: “nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Sono single. Ma con tanti corteggiatori…“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE