Cori razzisti contro Balotelli, Mario si sfoga sui social: “alle persone di questa curva…”

Mario Balotelli si sfoga sui social dopo i cori razzisti durante Verona-Brescia: la reazione dell’attaccante italiano

Spiacevole episodio oggi al Bentegodi durante Verona-Brescia: il match è stato interrotto per qualche minuto per presunti cori razzisti contro Mario Balotelli. Se in molti hanno dichiarato che non si è trattato affatto di cori razzisti, l’attaccante del Brescia è esploso poco fa sui social dimostrando di aver ragione.

“Alle ‘persone’ di questa Curva che hanno fatto il verso della scimmia… Vergognatevi, vergognatevi, vergonatevi davanti ai vostri figli, alle vostre mogli, ai vostri genitori, ai vostri parenti e ad amici e conoscenti… Vergogna“”, ha scritto in una Storia Instagram pubblicando un video proveniente proprio dalla curva nel quale si sentono ululati e versi da scimmia.

“Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarieta’ espressa nei miei confronti e a tutti per i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini, non come chi nega l’evidenza“, ha invece scritto in un post social Balotelli.

