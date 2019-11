Cori razzisti a Balotelli, Mario fa chiarezza a Le Iene: “non ho accusato il Verona o la curva, ma solo le teste di cazzo”

Mario Balotelli parla a ‘Le Iene’ dei cori razzisti ai suoi danni durante Verona-Brescia: l’attaccante italiano spiega di non essersi sfogato contro la parte sana del tifo scaligero

Adesso parla Mario Balotelli. Da domenica ad oggi sui cori razzisti di Verona-Brescia si sono espresse diverse parti, alcune appartenenti al mondo del pallone, altre a quelle della politica, dai tifosi ai dirigenti, passando per gli stessi giocatori e ovviamente i media di qualsiasi genere. Ora tocca a Mario Balotelli che ha fatto chiarezza sul caso ai microfoni de ‘Le Iene‘ in un’intervista che andrà in onda questa sera: “io non ho accusato il Verona, non ho accusato la curva, io ho accusato pochi scemi che l’hanno fatto e li ho sentiti. E quindi mi sono arrabbiato. Di sicuro non erano 2-3 e se li sentiti dal campo vuol dire che c’erano. Lo stadio e i tifosi del Verona mi stanno anche simpatici, i loro sfottò ci stanno, se vuoi distrarre un giocatore lo puoi fare in mille modi, ma così non va bene, così non ci siamo. Non dico che io sono diverso da altri giocatori ai quali hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati, che poi ripeto sono sempre pochi gli scemi, però ci sono. Io sono italiano, dovrei tornare in nazionale, i pochi che l’hanno fatto sono delle teste di cazzo“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE