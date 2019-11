Cori razzisti a Balotelli, Lapo Elkann mostra la sua solidarietà: “hai fatto tanto per l’Italia, sei un vero italiano”

Lapo Elkann mostra la sua solidarietà verso Mario Balotelli in seguito ai cori razzisti di Verona-Brescia: su Instagram l’imprenditore si è schierato in difesa del calciatore

Come se non fossero già abbastanza gravi i cori razzisti rivolti verso Mario Balotelli nel corso di Verona-Brescia, a rendere ancora più complicata la situazione sono state le dichiarazioni di Luca Castellini, capo ultrà neofascista del Verona che ha ammesso senza problemi come Balotelli sia un neGro con la cittadinanza italiana, ma senza mai essere italiano fino in fondo.

Tante le manifestazioni a sostegno di Balotelli, fra le quali spicca anche quella di Lapo Elkann che su Instagram si è voluto proprio soffermare sulla questione dell’italianità dell’attaccante del Brescia. “Sei un italiano e hai fatto tanto per l’Italia in Nazionale e ahimè – scrive lo juventino Elkann – anche per l’Inter e il Milan. Forza Mario, forza Balotelli, io sono con te insieme a tutto il team di Italia Independent“.

