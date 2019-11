Cori razzisti a Balotelli, la Curva Sud del Verona ironica: “ci scusiamo, ma non abbiamo trovato il pallone”

La Curva Sud dell’Hellas Verona ha diramato un comunicato ironizzando su quanto accaduto domenica scorsa al Bentegodi

Il caos scatenatosi dopo il gesto di Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia si arricchisce di una nuova puntata, scritta questa volta dalla Curva Sud del Bentegodi. Il tifo organizzato gialloblù ha deciso di diramare un comunicato ufficiale, ironizzando su quanto accaduto domenica scorsa, soffermandosi sul… pallone piuttosto che sui cori razzisti rivolti a Super Mario. In una nota diffusa oggi, i supporters dell’Hellas hanno scritto: “vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva. Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona! Curva Sud Verona“.

